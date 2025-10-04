Bonny si veste da Thuram spettacolare poker dell' Inter alla Cremonese
Un’Inter intensa e spumeggiante regala spettacolo e rifila un perentorio 4-1 alla rivelazione Cremonese. Per la formazione meneghina i marcatori di giornata sono Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella: il gol della bandiera lo realizza Bonazzoli. Inter-Cremonese 4-1 INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5 (16' st Carlos Augusto 6); Dumfries 6 (9' st Luis Henrique 6), Frattesi 6, Barella. 🔗 Leggi su Feedpress.me
