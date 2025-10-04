Bonny show e l’Inter vola Cremonese travolta 4 a 1
Ange-Yoan Bonny si prende l’Inter alla prima da titolare in una serata che rilancia i nerazzurri nella lotta Champions. Ne fa le spese la Cremonese di Davide Nicola, autentica rivelazione del campionato che nell’ultima partita a San Siro era riuscita a superare il Milan di Massimiliano Allegri. Finisce 4-1 ma il passivo, per i sinora imbattuti grigiorossi, sarebbe potuto essere ben più ampio. Al pronti via Cristian Chivu lascia fuori Hakan Calhanoglu, reduce da una botta rimediata in Champions League. In cabina di regia va Nicolò Barella, affiancato dal dinamismo di Davide Frattesi. In attacco fiducia a Bonny, in sostituzione dell’infortunato Marco Thuram, schierato vicino a Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Inter-Cremonese 4-1, le pagelle: Bonny show (8) un gol e tre assist, Lautaro (7) quato gol consecutivo, Dimarco e Barella (7,5)
41’ SHOW DELL’INTER A SAN SIRO! Prima Bonny in scivolata fallisce il 3-0, poi Frattesi sbaglia scelta in area sul più bello cercando sempre il francese sul secondo palo #InterCremonese 2-0 #SerieA #ForzaInter - X Vai su X
