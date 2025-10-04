Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Ange-Yoan Bonny è pronto per la sua prima partita da titolare con la maglia dell’ Inter. Dopo essere stato protagonista in alcuni spezzoni di gara, l’attaccante francese, ex Parma, ha finalmente convinto Cristian Chivu a dargli una chance dal primo minuto nella sfida contro la Cremonese. La notizia, rivelata dal Corriere dello Sport, segna un importante passo nella carriera del giovane talento, che è riuscito a prevalere nel ballottaggio con Pio Esposito per affiancare Lautaro Martinez in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, ecco la prima maglia da titolare: vinto il ballottaggio con Pio Esposito