Bonny impatto da paura all’esordio dal 1? in Inter Cremonese! Raggiunge Osvaldo in una speciale classifica

Inter News 24 . Ecco di cosa si tratta. Prestazione maiuscola quella di Ange-Yoan Bonny al suo esordio assoluto da titolare con la maglia dell’ Inter. Contro la Cremonese realizza un gol e fornisce ben 3 assist ai propri compagni, stabilendo un record assoluto nella storia del club meneghino. Prima di lui, tra i giocatori della storia dell’Inter all’esordio da titolare in Serie A, soltanto Daniel Osvaldo aveva raggiunto le 4 partecipazioni ai gol. A riportare questo dato statistico è il profilo X di Opta Paolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
4 - Ange-Yoan Bonny ha segnato un gol e fornito tre assist, nelle ultime 20 stagioni di #SerieA , tra i giocatori dell'Inter alla prima da titolare in nerazzurro nella competizione, solo Daniel Osvaldo nel 2014 aveva partecipato a quattro marcature. Impatto. #InterC
Chivu: "Cosa manca a Bonny? Gli manca solo partire titolare, che è quello che aspettate tutti. E' un bel profilo, un bel giocatore. Io i giovani me li curo bene, credo in loro, credo nella loro energia, so quanto è importante avere in un gruppo affermato ragazzi gio