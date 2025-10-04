Inter News 24 . Ecco di cosa si tratta. Prestazione maiuscola quella di Ange-Yoan Bonny al suo esordio assoluto da titolare con la maglia dell’ Inter. Contro la Cremonese realizza un gol e fornisce ben 3 assist ai propri compagni, stabilendo un record assoluto nella storia del club meneghino. Prima di lui, tra i giocatori della storia dell’Inter all’esordio da titolare in Serie A, soltanto Daniel Osvaldo aveva raggiunto le 4 partecipazioni ai gol. A riportare questo dato statistico è il profilo X di Opta Paolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny, impatto da paura all’esordio dal 1? in Inter Cremonese! Raggiunge Osvaldo in una speciale classifica