Inter News 24 Bonny a Dazn. L’attaccante dell’Inter ha parlato al termine del match con la cremonese vinto 4-1 con un gol e tre assist serviti. Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’ Inter, ha avuto un impatto straordinario nella vittoria per 4-1 contro la Cremonese nella sesta giornata di Serie A 202526. Alla sua prima occasione da titolare concessagli da Cristian Chivu, Bonny ha firmato un gol e ben tre assist, dimostrando di essere un giocatore decisivo per i nerazzurri. A caldo, il francese ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione e l’importanza di dare continuità ai risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny a Dazn: «È bello vincere. A Barella questo voto. Chivu come allenatore? Conta»