Bond ritorno del premio a termine | quali opportunità per gli investitori?

Il panorama dei tassi a livello globale sta entrand o in una fase decisi va: la tradizionale piattezza delle curve dei rendimenti sta cedendo il passo a una pendenza che non si vedeva dal 2011. Il premio a termine, l’interesse aggiuntivo per gli investitori in obbligazioni a lunga scadenza rispetto a quelle a breve termine, è tornato dopo molti anni di assenza. Sia negli Stati Uniti che in Europa, l’interazione tra politica, politiche economiche e forze strutturali sta riducendo lo spazio di discrezionalità sul fronte monetario, amplificando al contempo la volatilità del mercato. Le banche centrali non acquistano più obbligazioni, il che tende a liberare i rendimenti a lungo termine dai vincoli imposti dalla politica monetaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

