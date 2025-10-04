Bologna Pisa tantissimo Domani obbligo di vittoria per vivere la giusta sosta

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro punto da prendere con il sorriso: ma solo per il pericolo scampato. Dopo Lecce, il Friburgo: altro match che conferma gli alti e bassi di un Bologna ancora in divenire, partita sofferta che non lancia segnali chiari su quelli che potrebbe essere il proprio cammino e le proprie potenzialità, almeno in senso positivo. Ha le idee più chiare, invece Vincenzo Italiano, che nel dopo partita ha dichiarato: "Stiamo crescendo e cresceremo, possiamo ripeterci. Un anno fa eravamo messi peggio". Numeri alla mano, in realtà, non tanto: sono 7 i punti in campionato in questa stagione in serie A dopo 5 giornate, e uno in Europa, dopo due gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bologna pisa tantissimo domani obbligo di vittoria per vivere la giusta sosta

© Sport.quotidiano.net - Bologna, Pisa tantissimo. Domani obbligo di vittoria per vivere la giusta sosta

In questa notizia si parla di: bologna - pisa

Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica

Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna

Calciomercato Pisa: contatti col Bologna per Aebischer

bologna pisa tantissimo domaniBologna, Pisa tantissimo. Domani obbligo di vittoria per vivere la giusta sosta - Italiano wants three points against the Tuscans to give himself two weeks of peaceful work. Come scrive msn.com

bologna pisa tantissimo domaniPisa, Gilardino: “Ci manca un 1%. La parola chiave deve essere continuità” - La conferenza stampa di Alberto Gilardino in vista di Bologna- Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Pisa Tantissimo Domani