Un altro punto da prendere con il sorriso: ma solo per il pericolo scampato. Dopo Lecce, il Friburgo: altro match che conferma gli alti e bassi di un Bologna ancora in divenire, partita sofferta che non lancia segnali chiari su quelli che potrebbe essere il proprio cammino e le proprie potenzialità, almeno in senso positivo. Ha le idee più chiare, invece Vincenzo Italiano, che nel dopo partita ha dichiarato: "Stiamo crescendo e cresceremo, possiamo ripeterci. Un anno fa eravamo messi peggio". Numeri alla mano, in realtà, non tanto: sono 7 i punti in campionato in questa stagione in serie A dopo 5 giornate, e uno in Europa, dopo due gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, Pisa tantissimo. Domani obbligo di vittoria per vivere la giusta sosta