Bologna-Pisa | le probabili formazioni | Gilardino | La parola chiave è continuità
Alla ricerca della continuità. Alberto Gilardino, nel corso della conferenza di presentazione della partita che il suo Pisa giocherà domenica 5 ottobre a Bologna, ha inquadrato così il momento nerazzurro. “Al termine del derby con la Fiorentina ho fatto i complimenti ai ragazzi e li ho esortati a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: bologna - pisa
Bologna-Pisa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica
Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna
I convocati per la gara Bologna-Pisa Rifinitura mattutina al Centro Sportivo di San Piero a Grado e partenza nel primo pomeriggio per Bologna. Questo il programma giornaliero del Pisa Sporting Club che, domani (ore 15.00), sarà protagonista allo Stadio “Dal - facebook.com Vai su Facebook
Bologna-Pisa: le probabili formazioni | Gilardino: "La parola chiave è continuità" https://ift.tt/lxqWPn1 https://ift.tt/Ci34Grf - X Vai su X
Probabili formazioni Bologna-Pisa: la scelta su Orsolini e Castro, scalpita Cuadrado - Le possibili scelte di Italiano e Gilardino per la sfida della 6^ giornata di Serie A ... Lo riporta fantamaster.it
Bologna-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV - 26, 6a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche ... Come scrive sport.virgilio.it