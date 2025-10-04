Bologna perché hai la pareggite? Italiano non è preoccupato I 3 motivi per superare il momento negativo

Calcionews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dei rossoblu È un inizio di stagione che sa di “già visto” per il Bologna di Vincenzo Italiano. Le prime partite di quest’annata, osservandole con attenzione, mostrano sorprendenti somiglianze con quelle dell’anno passato. Certo, allora c’era la novità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna perch233 hai la pareggite italiano non 232 preoccupato i 3 motivi per superare il momento negativo

© Calcionews24.com - Bologna, perché hai la pareggite? Italiano non è preoccupato. I 3 motivi per superare il momento negativo

In questa notizia si parla di: bologna - perch

Cerca Video su questo argomento: Bologna Perch233 Hai Pareggite