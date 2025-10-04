Bologna la parabola di Leonardo | assunto a tempo indeterminato dalla paninoteca dove lavora dopo un grave incidente stradale

Open.online | 4 ott 2025

Leonardo Fanali, 25 anni, è stato assunto a tempo indeterminato all’Antico Vinaio, la focacceria più celebre d’Italia, dove lavorava come banconiere a Bologna, dopo il grave incidente stradale di luglio che lo ha costretto in ospedale e in una lunga riabilitazione. L’incidente è avvenuto nel Ferrarese. Leonardo era sul sedile del passeggero insieme alla zia quando l’auto è uscita di strada e si è accartocciata su se stessa. Il giovane ha riportato numerose fratture cervicali e dorsali e viti impiantate nella testa. Dopo un periodo di coma, ora è ricoverato e segue un percorso di recupero che potrebbe durare ancora diverse settimane. 🔗 Leggi su Open.online

