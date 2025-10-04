Bollate spaccata ancora la targa dedicata a Falcone e Borsellino
A Bollate hanno spaccato ancora la targa che ricorda Falcone e Borsellino. Un nuovo gravissimo episodio ‘mafioso’ a Bollate: spaccata ancora la targa dedicata a Falcone e Borsellino. Un nuovo grave atto di vandalismo dal sentore mafioso, martedì notte, alla targa dedicata a Falcone e Borsellino, nel parchetto di via Montessori, che già mesi fa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: bollate - spaccata
Bollate, spaccata ancora la targa dedicata a Falcone e Borsellino - Un nuovo gravissimo episodio ‘mafioso’ a Bollate: spaccata ancora la targa ... Riporta ilnotiziario.net
Danneggiata la targa in memoria di Falcone e Borsellino a Bollate, il sindaco: “Gesto di persone senza valori” - É già il secondo atto vandalico che la targa subisce nel giro di pochi mesi, ma il sindaco ... fanpage.it scrive