Boccone di traverso Roberta muore soffocata | tragedia in paese
Stava consumando un pasto nella sua abitazione di via Crocetta quando un boccone le è andato di traverso. Per Roberta Ghisla, 58 anni, nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare: la donna è spirata all’ospedale Civile di Brescia.Il dramma si è consumato nella prima serata di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Le va un boccone di traverso mentre sta cenando: bambina salvata da un carabiniere eroe
Le va un boccone di traverso: 58enne muore dopo 24 ore - La comunità di Lodrino è profondamente scossa dalla tragica morte di Roberta Ghisla, 58 anni, trovata dai familiari in stato di incoscienza giovedì pomeriggio.
Lodrino, 58enne muore soffocata da un boccone - Inutili i tentativi di salvarla, la donna è spirata venerdì al Civile di Brescia, dove era ricoverata.