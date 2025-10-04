Boccone di traverso Roberta muore soffocata | tragedia in paese

Stava consumando un pasto nella sua abitazione di via Crocetta quando un boccone le è andato di traverso. Per Roberta Ghisla, 58 anni, nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare: la donna è spirata all’ospedale Civile di Brescia.Il dramma si è consumato nella prima serata di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

