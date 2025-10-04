Blush stacking pelle di porcellana da mattina a sera | svelato il segreto definitivo per far resistere il blush

Da unico accenno di colore sul viso pallido, sbiancato da appositi pigmenti, a ultimo tocco della full face, fino ad assoluto protagonista del make-up: il blush, proprio come noi tutte, ha attraversato varie fasi — alcune più in ombra di altre — ma sta attualmente vivendo il suo periodo di gloria come elemento centrale dei più disparati beauty trend. Basta guardarsi in giro un po’ più attentamente, sui social così come per le strade, per rendersi conto che non si tratta più puramente della classica “ciliegina sulla torta”: è statement, estetica, lusso. Così, dopo aver dominato l’estate a colpi di champagne cheeks e sun soaked blush, ecco tornare sotto i riflettori dell’autunno 2025 un’antica tecnica prettamente da backstage, che ha già conquistato beauty addicted, TikTok e Gen Z: stiamo parlando del blush stacking. 🔗 Leggi su Dilei.it

