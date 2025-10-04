Blue economy Coronas | I Tavoli del Mare occasione di crescita per Fiumicino
Fiumicino, 4 ottobre 2025 – “ I Tavoli del Mare rappresentano un appuntamento di assoluto rilievo per la nostra città. Mettere intorno a un tavolo istituzioni, operatori, associazioni e imprese significa costruire un percorso condiviso per valorizzare le risorse del territorio e aprire nuove prospettive di sviluppo. Fiumicino è per vocazione un Comune che vive di mare, ma anche di infrastrutture, e investire nella blue economy e nell’intermodalità è investire nel futuro”. A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino. Fiumicino, all’Hilton la terza edizione dei Tavoli del Mare “Il confronto su temi come la portualità, la pesca, il turismo, lo sviluppo sostenibile e l’aeroporto – prosegue Coronas – ha ricadute dirette sulla vita dei cittadini e sul tessuto produttivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
