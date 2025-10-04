Black Point San Basilio i residenti esultano dopo le modifiche al progetto ma ci sono ancora delle criticità

È stata una vittoria quasi su tutta la linea. Cittadini e comitati, dopo mesi di proteste e denunce, hanno ottenuto dal Comune di Roma una modifica al progetto del black point San Basilio, in corso di realizzazione dall’inizio di settembre. Permangono, però, alcune criticità che i residenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: black - point

I black point contro gli incidenti a Roma, a che punto è la loro realizzazione

San Basilio, sorpassi pericolosi e traffico bloccato: il nuovo black point manda in tilt la circolazione

Black point San Basilio, prima l'incidente e poi la protesta. Cittadini in marcia contro il progetto del Comune

#Roma, rimodulato il #blackpoint Nomentana: doppio senso, semafori e cordolature per aumentare la sicurezza - X Vai su X

Black point di via Nomentana, arrivano modifiche al progetto: doppio senso e nuovi semafori per sicurezza e viabilità Per sapere tutte le novità https://www.lacapitale.it/articolo/black-point-di-via-nomentana-arrivano-modifiche-al-progetto-doppio-senso-e-n - facebook.com Vai su Facebook

Black point San Basilio, dopo le proteste il Comune modifica il progetto: ecco cosa cambia - Le novità sono state comunicate ai residenti e comitati di quartiere nel corso di un incontro che si è tenuto in Campidoglio giovedì 2 ottobre ... Si legge su romatoday.it

Black Point San Basilio, scende in strada la rabbia degli abitanti. Oltre mille per dire no: "Vergogna Gualtieri e Patanè" - via Nomentana, alla presenza di FdI, Forza Italia e diversi esponenti del Pd munici ... Lo riporta romatoday.it