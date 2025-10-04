Bistecca alla Fiorentina un accordo per valorizzare il ruolo di volano del turismo
Un accordo per rafforzare l'attrattività turistica della Toscana attraverso la Bistecca alla Fiorentina, specialità gastronomica iconica del territorio, sarà siglato tra l'Accademia della Fiorentina, nata per diffondere gli aspetti enogastronomici, culturali e storici del piatto, e Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere per lo sviluppo del turismo enogastronomico. L'intesa, si legge in una nota, è stata annunciata dall'assessore regionale all'economia e al commercio Leonardo Marras durante un evento organizzato dall'Accademia a Cinigiano (Grosseto). L'accordo intende promuovere la bistecca non solo come eccellenza gastronomica, dal 2020 inserita nell'elenco dei prodotti agroalimentari tipici (Pat), ma anche come portabandiera identitaria della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bistecca - fiorentina
Sfida alla Fiorentina, il Polissya ci crede. E intanto 'cuoce' la bistecca sui social
Accademia della Fiorentina. La bistecca ’capofila’ della qualità
La bistecca alla fiorentina come strumento di promozione turistica: firmato l’accordo
Fiorentina di Vacca Danese & Amarone della Valpolicella Bertani 2015: l’incontro perfetto tra succosità e intensità 338 462 5140 | 011 900 4693 • Lo Stappo alla Regola – Orbassano (TO) #LoStappoAllaRegola #Orbassano #bistecca #dryaged #Amar - facebook.com Vai su Facebook
La Bistecca alla Fiorentina: un accordo per promuovere il turismo enogastronomico in tutta la Toscana - Un nuovo importante accordo mira a rafforzare il ruolo della Bistecca alla Fiorentina come simbolo di attrattività turistica per l’intera regione. gonews.it scrive
La bistecca alla fiorentina come strumento di promozione turistica: firmato l'accordo - Un accordo per rafforzare le doti di attrattività turistica verso l’intera regione della bistecca alla fiorentina. Scrive msn.com