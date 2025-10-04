Bistecca alla Fiorentina un accordo per valorizzare il ruolo di volano del turismo

Un accordo per rafforzare l'attrattività turistica della Toscana attraverso la Bistecca alla Fiorentina, specialità gastronomica iconica del territorio, sarà siglato tra l'Accademia della Fiorentina, nata per diffondere gli aspetti enogastronomici, culturali e storici del piatto, e Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere per lo sviluppo del turismo enogastronomico. L'intesa, si legge in una nota, è stata annunciata dall'assessore regionale all'economia e al commercio Leonardo Marras durante un evento organizzato dall'Accademia a Cinigiano (Grosseto). L'accordo intende promuovere la bistecca non solo come eccellenza gastronomica, dal 2020 inserita nell'elenco dei prodotti agroalimentari tipici (Pat), ma anche come portabandiera identitaria della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

