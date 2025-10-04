Biotech Week aperta con l' inaugurazione di un impianto di fenotipizzazione

La European Biotech Week, giunta alla sua tredicesima edizione, porta a Verona un ricco programma di eventi che mettono in luce il ruolo strategico delle biotecnologie per la salute, l'ambiente e la sostenibilità. E il dipartimento di biotecnologie dell'università scaligera è tra i protagonisti.

