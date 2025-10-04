Biotech Week aperta con l' inaugurazione di un impianto di fenotipizzazione
La European Biotech Week, giunta alla sua tredicesima edizione, porta a Verona un ricco programma di eventi che mettono in luce il ruolo strategico delle biotecnologie per la salute, l’ambiente e la sostenibilità. E il dipartimento di biotecnologie dell'università scaligera è tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: biotech - week
Torna la Biotech Week, al via la tredicesima edizione
Ora online sul canale YouTube CREA! , la nuova serie podcast dedicata alle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), in occasione della Biotech Week 2025. Prima puntata: Chi ha paura delle TEA? https://youtu.be/5jHH1gXeS10 @masaf - X Vai su X
Indossare il proprio Genoma alla European Biotech Week 2025: viaggio nel DNA con il CNR in Sapienza Università a Roma Nell’ambito della European Biotech Week 2025, le classi 3N e 4M del Liceo Scientifico lunedì 29 settembre hanno vissuto un’esperie - facebook.com Vai su Facebook
Biotech week dal 25 settembre al 1 ottobre - Torna per la sua undicesima edizione, la Biotech Week: una settimana di eventi e manifestazioni, coordinata e promossa in Italia da Assobiotec- ilsole24ore.com scrive
Biotech week 2024, il Crea inaugura "In campo con i geni" - Il Crea, ente di ricerca dedicato all'agroalimentare e alle foreste, parteciperà anche quest'anno alle celebrazioni della Biotech Week, in programma in tutto il mondo dal 24 settembre al 1 ottobre. Si legge su ansa.it