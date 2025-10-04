Bione (Brescia), 4 ottobre 2025 – Tragico incidente stradale oggi a Bione, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra la moto che stava guidando e un furgone, avvenuto poco prima delle 18. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe finito sotto il mezzo commerciale dopo l'impatto. Per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il sedicenne, residente proprio a Bione, paese della Valsabbina, è morto all'istante nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Si tratta della 53esima vittima sulla strada in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bione, si schianta in moto contro un furgone: muore sedicenne