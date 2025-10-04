Bimbo sordo di 1 anno riacquista l’udito grazie a un impianto ‘smart’

Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 – Un bimbo reggiano di appena un anno, nato completamente sordo, ha riacquistato l’udito grazie all’innesto di un impianto cocleare di ultima generazione, avvenuto a luglio al Santa Maria Nuova, grazie all’équipe guidata dal dottor Giovanni Bianchin, responsabile della Struttura Dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia. Si tratta di un intervento tra i primi in Italia di questo tipo. In sintesi, grazie a una memoria interna il dispositivo, all’avanguardia in Europa, consente di salvare le mappature specifiche di ogni paziente, personalizzando così l’esperienza uditiva e, in caso di guasto o smarrimento, preserva il background accumulato e consente alla persona di mantenere la capacità uditiva con l’inserimento di un impianto generico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimbo sordo di 1 anno riacquista l’udito grazie a un impianto ‘smart’

