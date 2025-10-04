Bimbo di 4 anni si perde a Roma Ritrovato dai vigili urbani
Un bambino inglese di quattro anni si è perso a Roma. Stava passeggiando con i genitori nelle strade attorno al Vaticano quando è scomparso. La mamma, una turista in vacanza in Italia, si è avvicinata in lacrime e in preda alla disperazione per chiedere aiuto a uno dei motociclisti dei vigili urbani impegnati nei servizi di viabilità, in corso poco prima dell'incontro di calcio in programma allo Stadio Olimpico. Lanciato l'allarme via radio, sono scattate immediatamente le ricerche nelle strade del quartiere Prati. Nel giro di qualche manciata di minuti, una pattuglia del Gpit ha individuato il piccolo in prossimità di viale delle Milizie, a circa due isolati di distanza rispetto a dove si era perduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
