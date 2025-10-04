Il ritorno di Bill Skarsgård nel ruolo di Pennywise rappresenta uno degli aspetti più attesi della nuova serie televisiva It: Welcome to Derry. Questa produzione, ambientata prima degli eventi narrati nei film e nel romanzo di Stephen King, approfondisce la storia del male che ha infestato la cittadina di Derry, Maine. La serie si propone di esplorare le origini di Pennywise, il contesto storico della città e i personaggi coinvolti, offrendo un’ulteriore chiave interpretativa rispetto alle pellicole precedenti. la rinascita di pennywise: motivazioni e retroscena. la riluttanza iniziale dell’attore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Bill Skarsgård torna a interpretare Pennywise in It: Welcome to Derry