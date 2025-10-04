Bike to caffè una pedalata collettiva per la pace e i bambini vittime della guerra

LECCE - Pedalare insieme per dare un segno di impegno civile contro tutte le guerre, ad iniziare da quelle in Palestina e in Ucraina, per sostenere i bambini, le vere vittime dei conflitti. Domenica 5 ottobre si svolgerà il “Bike to caffè”, un originale flash mob sostenuto da Quarta Caffè.Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

