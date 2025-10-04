Bike to caffè una pedalata collettiva per la pace e i bambini vittime della guerra
LECCE - Pedalare insieme per dare un segno di impegno civile contro tutte le guerre, ad iniziare da quelle in Palestina e in Ucraina, per sostenere i bambini, le vere vittime dei conflitti. Domenica 5 ottobre si svolgerà il “Bike to caffè”, un originale flash mob sostenuto da Quarta Caffè.Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: bike - caff
DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 TORNA LA “PINEROLO PEDALA” La pedalata di circa 10km non competitiva per adulti e bambini per le vie della città di Pinerolo!!! Sei punti iscrizione preventiva: Sede PROLOCO Caffè del Chiosco Bike in Brain Ristorocycl - facebook.com Vai su Facebook
“Bike to caffè”, una pedalata collettiva per la pace e i bambini vittime della guerra - Pedalare insieme per dare un segno di impegno civile contro tutte le guerre, ad iniziare da quelle in Palestina e in Ucraina, per sostenere i bambini, ... Scrive corrieresalentino.it