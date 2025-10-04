Per i tifosi del Napoli è arrivata un’importantissima notizia per la sfida di domani della loro squadra del cuore contro il Genoa. Prima della sosta di metà ottobre, dunqe, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a tornare al successo in campionato. Dopo il ko subito domenica scorsa allo Stadio San Siro contro il Milan, infatti, gli azzurri giocheranno domani al Maradona contro il Genoa. Quest’ultimo, però, ha fame di punti, visto che ne ha totalizzati solo due nelle prime cinque giornate di campionato. Per la gara tra il Napoli campione d’Italia e il Genoa, dunque, c’è tantissima attesa. A dimostrare ciò, tra l’altro, bisogna registrare un’ultim’ora davvero importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Biglietti Napoli – Genoa, ecco la notizia che tutti i tifosi attendevano