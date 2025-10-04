Biasin convinto | Inter perfetta contro la Cremonese grande Bonny e Dimarco

Inter News 24 Biasin convinto. Il giornalista commenta la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese: «Inter perfetta contro la Cremonese, grande Bonny e Dimarco». Fabrizio Biasin, giornalista e commentatore sportivo, ha analizzato la vittoria dell’ Inter contro la Cremonese, arrivata per 4-1 con le reti di Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella, nella sesta giornata di Serie A, attraverso un post su X. Il risultato positivo, che ha portato i nerazzurri a 12 punti in classifica, è arrivato prima della pausa per gli impegni delle nazionali. Biasin ha lodato la prestazione della squadra, sottolineando i miglioramenti sotto diversi aspetti e la costante crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

