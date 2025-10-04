Tempo di lettura: 2 minuti Un primo tempo di sofferenza, come da pronostico contro un avversario di valore. Raffaele Biancolia così lo 0-0 tra Avellino e Mantova: “Ci aspettavamo una gara complicata, loro sono tra le prime per possesso e tante altre statistiche. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nella ripresa la squadra ha reagito con carattere, creando molto e dimostrando la voglia di vincere”. Il tecnico biancoverde ha sottolineato la compattezza del gruppo: “Tutti hanno fatto bene. Il Mantova aveva già messo in difficoltà la Juve Stabia, ma quella volta si era trovato sotto 2-0 dopo venti minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Biancolino: "Orgoglioso della squadra, peccato per le occasioni non sfruttate"