Bezzecchi vola! Pole da record in Indonesia | guarda il suo giro veloce
A Mandalika è show di Marco Bezzecchi, che conquista la terza pole stagionale firmando il nuovo record della pista in 1’28”832. Sul podio provvisorio delle qualifiche si inseriscono Aldeguer con la Ducati e Raul Fernandez con la Trackhouse. Giornata difficile per Marc Marquez che partirà solo nono, mentre Bagnaia non supera il Q1 e scatterà dalla sedicesima casella. Guarda gli highlights delle qualifiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Questa non è la mia pista, se arrivo tra i primi cinque sarà un successo. Bezzecchi vola, non puoi pensare di lottare con i migliori se sei undicesimo. Le cadute? Quando l'aderenza è molto bassa, i comandi non ti aiutano." (Marc Marquez - fonte GpOne)
