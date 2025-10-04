Bezzecchi vola! Pole da record in Indonesia | guarda il suo giro veloce

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mandalika è show di Marco Bezzecchi, che conquista la terza pole stagionale firmando il nuovo record della pista in 1’28”832. Sul podio provvisorio delle qualifiche si inseriscono Aldeguer con la Ducati e Raul Fernandez con la Trackhouse. Giornata difficile per Marc Marquez che partirà solo nono, mentre Bagnaia non supera il Q1 e scatterà dalla sedicesima casella. Guarda gli highlights delle qualifiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

