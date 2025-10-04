Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia

Per il pilota della Aprilia anche la pole position nella griglia di partenza. ROMA - Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, risale il gruppo e supera all'ultimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

