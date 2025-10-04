Bezzecchi stende Aldeguer all’ultima curva nella Sprint di Mandalika

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025

Il lampo finale di Marco Bezzecchi ha infiammato Mandalika: il pilota italiano ha beffato in extremis Fermin Aldeguer e ha conquistato la Sprint MotoGP d’Indonesia, precedendo sul podio lo spagnolo e un tenace Raul Fernandez. Un pomeriggio di sorpassi, cadute e colpi di scena che ha ribaltato ogni pronostico. Una rimonta da manuale Partito dalla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Il contatto Aldeguer-Bezzecchi: pilota Aprilia dolorante - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it

Il contatto Aldeguer-Bezzecchi: pilota Aprilia dolorante - Incidente tra Aldeguer e Bezzecchi, con il pilota Aprilia rimasto incastrato tra le due moto, accusando un problema al braccio, rimasto sotto la moto durante la caduta ... Riporta sport.sky.it

