Bezhani Juventus suggestione sempre viva | il dirigente del Tolosa è in corsa come nuovo ds bianconero insieme a questi nomi! La lista

Bezhani Juventus, la sua candidatura è defilata ma non va sottovalutata: il legame con il nuovo AD bianconero potrebbe essere la carta vincente. Nella corsa alla poltrona di nuovo Direttore Sportivo della Juventus, spunta un nome a sorpresa, una candidatura più defilata rispetto a quelle dei favoriti, ma che poggia su basi solidissime. Si tratta di Viktor Bezhani, attuale Direttore Tecnico del Tolosa. Come riportato da Tuttosport, il suo profilo è attentamente valutato da Damien Comolli, e il legame tra i due potrebbe trasformare una suggestione in una pista concreta. Bezhani Juve: l’uomo di fiducia di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

