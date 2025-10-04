Beukema | Napoli è follia qui tutto è più grande – De Bruyne ti spinge a dare di più
Solido, maturo, già un pilastro della difesa. Sam Beukema si è preso il Napoli in poche settimane. Dopo la vittoria in Champions contro lo Sporting, il difensore olandese si è raccontato al quotidiano olandese AD, svelando i segreti del “metodo Conte” e il suo amore per la nuova, folle, vita napoletana. “Mai stato così in forma”: i Segreti del Metodo Conte. Beukema va dritto al punto, descrivendo una preparazione estiva brutale che è la base della condizione fisica della squadra. “In preparazione abbiamo iniziato subito con due ritiri, dove avevamo quasi sempre due lunghe sessioni al giorno, spesso senza toccare il pallone “, racconta l’olandese. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: beukema - napoli
Calciomercato.com – Quanto ha pagato il Napoli Beukema
Santacroce: “Beukema? Lo vedo titolare a Napoli”
Napoli – Beukema: raggiunto l’accordo, affare da quasi 35 milioni
Sam Beukema si sta imponendo sempre di più nella difesa del Napoli e sta diventando un elemento importantissimo per Conte - facebook.com Vai su Facebook
SKY - Napoli, Beukema: "Siamo pronti e carichi per il match, per me sarà la prima in Champions League al Maradona e sarà emozionante" https://ift.tt/LnmQfMh - X Vai su X