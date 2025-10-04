Solido, maturo, già un pilastro della difesa. Sam Beukema si è preso il Napoli in poche settimane. Dopo la vittoria in Champions contro lo Sporting, il difensore olandese si è raccontato al quotidiano olandese AD, svelando i segreti del “metodo Conte” e il suo amore per la nuova, folle, vita napoletana. “Mai stato così in forma”: i Segreti del Metodo Conte. Beukema va dritto al punto, descrivendo una preparazione estiva brutale che è la base della condizione fisica della squadra. “In preparazione abbiamo iniziato subito con due ritiri, dove avevamo quasi sempre due lunghe sessioni al giorno, spesso senza toccare il pallone “, racconta l’olandese. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Beukema: “Napoli è follia, qui tutto è più grande – De Bruyne ti spinge a dare di più”