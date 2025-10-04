Beukema | A Napoli è tutto più intenso De Bruyne ti spinge a dare di più
Dopo l'importante vittoria del Napoli sullo Sporting Lisbona nel match di Champions League, il difensore azzurro Sam Beukema ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano olandese AD, riportate nelle ultime ore in un articolo dedicato nella sezione sportiva AD Sportwereld.L'ex Bologna, nel.
Calciomercato.com – Quanto ha pagato il Napoli Beukema
Santacroce: “Beukema? Lo vedo titolare a Napoli”
Napoli – Beukema: raggiunto l’accordo, affare da quasi 35 milioni
Napoli, parla Beukema: «Qui è tutto più intenso, De Bruyne ti spinge a dare di più» - È questo ciò che emerge dalle parole del difensore olandese, arrivato la scorsa estate per 31 milioni di euro dal Bologna, che ha ...
Beukema: "Mai stato così in forma! Napoli? Sto benissimo, qui la gente è pazza per il calcio" - 1 grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund, il difensore olandese Sam Beukema ha rilasciato ...