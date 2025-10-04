Federico Bernardeschi risponde con sagacia alle accuse di omosessualità e lancia un messaggio forte: libertà, rispetto e orgoglio contro ogni forma di discriminazione. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Federico Bernardeschi, chi è la moglie Veronica Ciardi? Età, matrimonio, figli, Grande Fratello, Sarah Nile, Instagram Da sempre schierato in favore dei diritti civili, Federico Bernardeschi ha affrontato un tema delicato che nel mondo del calcio è ancora circondato da silenzi e pregiudizi: l’omosessualità. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, il calciatore ha ricordato episodi del passato in cui è stato giudicato per il suo modo di vestire e ha risposto con fermezza alle voci che nel tempo lo hanno etichettato come gay. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bernardeschi gay? Lui risponde con intelligenza e rompe il muro dell’omertà sull’omosessualità nel calcio