Bergamo un patto contro emarginazione e povertà | Bisogni crescenti
Bergamo. Il mondo cattolico bergamasco fa squadra contro la povertà. Le Acli provinciali di Bergamo, la Caritas diocesana bergamasca, Fondazione Diakonia Onlus e Società San Vincenzo de Paoli OdV hanno firmato un protocollo d’intesa con l’intento di rafforzare il lavoro di rete, l’impegno e la corresponsabilità nel far fronte alle esigenze e ai bisogni del contesto sociale. Roberto Cesa, presidente delle Acli provinciali di Bergamo, afferma: “La sigla di questo protocollo ha due finalità. La prima è di essere segno di unità nel compiere il bene, nel servizio alle comunità che abitiamo. Come volontariato, diffuso in tutto il territorio bergamasco, e come Chiesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
