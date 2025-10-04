Scopri la storia di Parvin Tadjk, la riservata consorte di Beppe Grillo che ha rotto il silenzio per difendere suo figlio Ciro nel processo più discusso d’Italia. Parvin Tadjk non è un nome che troverete spesso sulle prime pagine. Eppure, da quando il figlio Ciro Grillo è stato coinvolto in uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni, il suo volto è finito, suo malgrado, sotto i riflettori. Nata nel 1958 da madre italiana e padre iraniano, Parvin porta nel suo nome un intreccio di culture che ha segnato tutta la sua esistenza. Suo padre, Nasratollah Tadjk, era un importante importatore di tappeti originario di Teheran, mentre la madre, Luisa D’Ettore, proveniva dalla provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beppe Grillo, Moglie: Chi E’ E Che Lavoro Fa!