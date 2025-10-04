Benevento e Montella piangono Padre Paolo scomparso nel giorno di San Francesco

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è spento oggi frate Paolo Galante, presso una clinica privata di Sant’Angelo dei Lombardi dove era ricoverato da alcuni mesi a seguito di un delicato intervento chirurgico e di sopraggiunte complicazioni. Era in servizio al Convento di San Francesco in piazza Dogana, a Benevento, da ottobre 2021. Il sacerdote francescano conventuale, originario di Montella, è deceduto proprio nel giorno di San Francesco d’Assisi, al quale ha sempre dedicato la sua vita spirituale e pastorale. La salma giungerà domani, domenica 5 ottobre, alle ore 10.30, presso la Cappellina del Convento di San Francesco a Folloni, dove sarà allestita la camera ardente aperta fino a conclusione della veglia, che si terrà dopo la messa delle ore 18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento e Montella piangono Padre Paolo, scomparso nel giorno di San Francesco

In questa notizia si parla di: benevento - montella

