benevento dopo 800 anni chiude il convento di san francesco alla dogana

Tempo di lettura: 3 minuti La notizia era nell’aria da tempo, ma nessuno avrebbe mai voluto sentirla confermata. Dopo oltre 800 anni, il Convento di San Francesco in piazza Dogana, nel centro storico di Benevento, chiuderà i battenti come comunità francescana. Una decisione presa, come ha spiegato il ministro della Provincia religiosa campana, padre Claudio Ioris, “con grande dolore, al termine di una lunga consultazione durata circa due anni”.  Le parole, pronunciate ieri dal frate con un velo di sincera commozione, sono risuonate mestamente nell’aula liturgica, gremita in occasione della solennità di San Francesco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

