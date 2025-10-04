Benevento cortei e blocchi in città per Gaza
Comunicato Stampa Studenti e attivisti hanno manifestato con presidi, cortei e strade occupate: oggi attesa la partecipazione al corteo nazionale di Roma. Le foto Anche Benevento ha risposto alla chiamata nazionale del Global Movement to Gaza Italia e dello sciopero . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: benevento - cortei
