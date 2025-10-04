Ben Gvir | Terrei in prigione per mesi quelli della Flotilla

Itamar Ben Gvir vorrebbe rinchiudere tutti i partecipanti alla Global Sumud Flotilla, gli oltre 400 già incarcerati a Ketziot e gli altri ora in navigazione verso Gaza, nelle celle per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ben Gvir: «Terrei in prigione per mesi quelli della Flotilla»

Oggi sarebbe stato importante non farsi trascinare dallo spirito di fazione e votare insieme in favore di un percorso per il cessate il fuoco, molto complesso niente affatto scontato, ma che è l’unica soluzione sul tavolo condivisa da tutti eccetto Ben Gvir, Smotrich - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Calenda, 'Ben-Gvir dovrebbe stare in prigione all'Aja, intanto sanzioniamolo' - "Noi pensiamo che Ben Gvir dovrebbe stare in una prigione all'Aia nel reparto criminali di guerra. Da iltempo.it

Rientrati i parlamentari italiani della Flotilla. Ben Gvir insulta gli attivisti: «Terroristi» - Per i cittadini provenienti da paesi che non hanno rapporti diplomatici e consolari con Israele le procedure per il loro rilascio sono più co ... Secondo editorialedomani.it