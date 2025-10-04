Belve Francesca Fagnani fa il miracolo | Maria De Filippi ospite Era il suo sogno

Sì, Francesca Fagnani potrebbe aver fatto il miracolo televisivo per eccellenza: Maria De Filippi intervistata dalla conduttrice nell’edizione di Belve in partenza il 28 ottobre. L’indiscrezione è stata lanciata dall’ AdnKronos, e la “cosa sarebbe in cantiere”, per quanto manchino le conferme degli entourage. La Fagnani aveva già espresso la volontà di voler invitare Maria: considerava la sua ospitata a Belve “un sogno”. E pare che si avvererà. Maria De Filippi a Belve, per Francesca Fagnani era un sogno. “Nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa”, così Francesca Fagnani aveva raccontato il suo sogno di intervistare Maria De Filippi a Belve. 🔗 Leggi su Dilei.it

