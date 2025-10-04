Belen Rodriguez firma il contratto per la prossima edizione di Ballando poi la richiesta di Selvaggia Lucarelli
Belen Rodriguez da ballerina per una notte ha ricevuto ufficialmente l'invito per essere una concorrente nel prossimo anno. La showgirl sembra quasi pensarci, intanto Selvaggia Lucarelli le chiede di sbloccarla sui social.
In questa notizia si parla di: belen - rodriguez
