Belen a Ballando con le Stelle | dice sì alla proposta di Rosolino la richiesta di Selvaggia

Belen Rodriguez, ballerina per una notte tra emozione e ironia. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci ad Affari Tuoi, è arrivato il momento tanto atteso: Belen Rodriguez è stata la ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 4 ottobre su Rai 1. Con il suo fascino e la sua autenticità, la showgirl argentina ha incantato pubblico e giuria, regalando momenti di sincera emozione e autoironia. “A 40 anni mi sento completamente donna”. Nella clip introduttiva, Belen si racconta con tono intimo e nostalgico: «Ero una ragazzina bravissima a scuola, adoravo ballare e cucinare con mia nonna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

belen ballando stelle diceBelen Rodriguez firma il contratto per la prossima edizione di Ballando, poi la richiesta di Selvaggia Lucarelli - Belen Rodriguez da ballerina per una notte ha ricevuto ufficialmente l'invito per essere una concorrente nel prossimo anno ... Scrive fanpage.it

belen ballando stelle diceBallando con le stelle 2025, puntata 4 ottobre/ Diretta ed eliminato: Belen Rodriguez ballerina per una notte - Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi con la seconda puntata con Belen Rodriguez nei panni di ballerina per una notte. Riporta ilsussidiario.net

