Beautiful streaming replica puntata 4 ottobre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – sabato 4 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna R.J. confida a Brooke di essere felice con Luna, di conoscerla bene, e di quanto apprezzi i suoi valori. E Brooke gli assicura che Luna ha fatto un’ottima impressione a tutti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

