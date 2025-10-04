Battlefield 6 è disponibile il preload | EA svela le dimensioni di download ed installazione su console e PC

Electronic Arts e DICE hanno confermato che il preload di Battlefield 6 è ora disponibile su tutte le piattaforme principali, offrendo ai giocatori la possibilità di prepararsi al lancio del 10 ottobre. Chi ha già effettuato il preordine può dunque iniziare il download in anticipo, e conoscere con precisione quanto spazio occuperà il nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto. MP1ST segnala che su PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store), il gioco richiede 67 GB di spazio, mentre su Xbox Series XS il pacchetto sale a 70 GB. La differenza tra le versioni è minima, ma significativa per chi ha poco spazio libero su disco. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Battlefield 6 è disponibile il preload: EA svela le dimensioni di download ed installazione su console e PC

