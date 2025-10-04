Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia scoppia la polemica La vedova attacca Tajani | Lucio è di tutti

Rimini, 4 ottobre 2025 – Una querelle a distanza che sta facendo rumore. Da una parte Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, che durante la festa del partito non si è limitato a cantare e ballare sul palco con Mogol, ma ha anche dichiarato che “ Lucio Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia ”. Parole che non sono cadute nel vuoto. Dall’altro lato, infatti, c’è Grazia Letizia Veronese Battisti, vedova del cantautore, che non ha nascosto l’irritazione per quella che considera una indebita appropriazione politica del nome e dell’opera del marito. Una replica netta, tagliente, affidata a una lettera aperta che risuona come una smentita secca: Battisti, scrive, non appartiene e non ha mai appartenuto a nessun partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

