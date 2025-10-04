Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia scoppia la polemica La vedova attacca Tajani | Lucio è di tutti

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 4 ottobre 2025 – Una querelle a distanza che sta facendo rumore. Da una parte Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, che durante la festa del partito non si è limitato a cantare e ballare sul palco con Mogol, ma ha anche dichiarato che “ Lucio Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia ”. Parole che non sono cadute nel vuoto. Dall’altro lato, infatti, c’è Grazia Letizia Veronese Battisti, vedova del cantautore, che non ha nascosto l’irritazione per quella che considera una indebita appropriazione politica del nome e dell’opera del marito. Una replica netta, tagliente, affidata a una lettera aperta che risuona come una smentita secca: Battisti, scrive, non appartiene e non ha mai appartenuto a nessun partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

battisti 232 parte del pantheon di forza italia scoppia la polemica la vedova attacca tajani lucio 232 di tutti

© Ilrestodelcarlino.it - “Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia”, scoppia la polemica. La vedova attacca Tajani: “Lucio è di tutti”

In questa notizia si parla di: battisti - parte

Tajani si difende: “Critiche per i balli? Solo da chi fa tv a senso unico, Battisti fa parte del pantheon di Forza Italia”

Cerca Video su questo argomento: Battisti 232 Parte Pantheon