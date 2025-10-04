Battipaglia tolleranza zero sulla prostituzione | la sindaca proroga l' ordinanza

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giro di vite contro la prostituzione sulla Litoranea a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese ha firmato l'ordinanza che proroga fino al 31 dicembre il pacchetto di divieti e sanzioni per contrastare il degrado e garantire la sicurezza. Nel mirino non finiscono solo le “lucciole”, ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: battipaglia - tolleranza

Battipaglia, Daspo per tre prostitute in litoranea - Tre i Daspo Urbano emessi nei confronti di altrettante donne dedite all'esercizio del meretricio con ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Battipaglia Tolleranza Zero Prostituzione