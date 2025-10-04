Battaglia legale Lamborghini | Elettra vs il marchio di famiglia
Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini, erede del celebre cognome e personaggio pubblico, è impegnata in una battaglia legale contro Automobili Lamborghini S.p.A. per il diritto a registrare il proprio nome come marchio per una linea di moda e cosmesi. La Corte di Cassazione ha recentemente annullato una precedente sentenza a lei favorevole, stabilendo che la sua notorietà nel mondo dello spettacolo non basta a sovrastare i diritti del marchio automobilistico, storico e globale. La disputa, che solleva questioni cruciali sul confine tra identità personale e proprietà industriale, è stata rinviata a una nuova valutazione, lasciando la partita ancora aperta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
