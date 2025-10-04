Basta carta igienica nei bagni a scuola i bambini devono chiederla alla maestra | la scelta anti-spreco di un istituto che fa discutere i genitori

Nell’istituto comprensivo di Montecchio Maggiore, nel Vicentino, la carta igienica nei bagni diventa utilizzabile solo su richiesta: i rotoli resteranno in classe e gli alunni potranno prenderli solo chiedendo alla maestra. Nei giorni scorsi, la dirigente scolastica Francesca D’Antuono ha comunicato la decisione alle famiglie, spiegando che l’iniziativa mira a contenere i costi e ridurre gli sprechi. Nella circolare si legge che l’intervento è stato reso necessario a causa «dell’ eccessivo consumo di carta igienica, usata dagli alunni anche per asciugarsi le mani». Genitori divisi. Non tutti, però, vedono questa scelta di buon occhio. 🔗 Leggi su Open.online