basket trapani batte trieste e conquista la prima vittoria della nuova stagione di serie a

È della Shark Trapani la prima vittoria di questa Serie A 2025-2026. I siciliani hanno battuto in trasferta la Pallacanestro Trieste, al termine di un match concluso con il parziale di 87-91. Prima affermazione stagionale per gli uomini di coach Repesa, trascinati da un Timothy Allen, esordiente nel campionato italiano, con 21 punti. Decisivo anche Jordan Ford con 16. Trapani che rimane però ultima in classifica, in virtù della penalizzazione di -4 punti ricevuta. I primi due punti della stagione sono di Amar Alibegovic che sigla poi altri due punti per il vantaggio sul +3 di Trapani. Arcidiacono ed Eboua trascinano i siciliani sul momentaneo +6, prima che Ruzzier stoppasse il parziale degli ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

