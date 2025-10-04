Basket Trapani batte Trieste e conquista la prima vittoria della nuova stagione di Serie A
È della Shark Trapani la prima vittoria di questa Serie A 2025-2026. I siciliani hanno battuto in trasferta la Pallacanestro Trieste, al termine di un match concluso con il parziale di 87-91. Prima affermazione stagionale per gli uomini di coach Repesa, trascinati da un Timothy Allen, esordiente nel campionato italiano, con 21 punti. Decisivo anche Jordan Ford con 16. Trapani che rimane però ultima in classifica, in virtù della penalizzazione di -4 punti ricevuta. I primi due punti della stagione sono di Amar Alibegovic che sigla poi altri due punti per il vantaggio sul +3 di Trapani. Arcidiacono ed Eboua trascinano i siciliani sul momentaneo +6, prima che Ruzzier stoppasse il parziale degli ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - trapani
Basket: Trapani, confermata la penalizzazione nella prossima Serie A. Antonini: “Andremo al TAR”
Con Pallacanestro Trieste contro Trapani Shark, palla a due alle ore 20, comincia la nuova stagione di serie A. Domani le altre partite, lunedì chiude il posticipo tra Virtus Bologna e Napoli Basket. Tutte le partite della stagione andranno su LBA TV, Sky Sport B - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Trieste Trapani (risultato 42-47) streaming: ospiti a +5! (basket A1, 4 ottobre 2025) - Diretta Trieste Trapani streaming video tv: con questo anticipo della prima giornata riparte ufficialmente il campionato di basket Serie A1. Riporta ilsussidiario.net
| Pallacanestro Trieste vs Trapani Shark: diretta (46-49 con 8:25, 3Q) - PALLACANESTRO TRIESTE vs TRAPANI SHARK di seguito gli aggiornamenti in diretta 3Q Live - pianetabasket.com scrive