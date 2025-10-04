Basket serie B Samuele Miccoli è ufficialmente uno Squalo

Novaratoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Oleggio Magic Basket dà con entusiasmo il benvenuto a Samuele Miccoli, a tutti gli effetti uno Squalo (presente più volte anche durante l’anno passato a sostenere i compagni durante la ripresa dall’infortunio).Playguardia classe 2006, nato a Chieti e di Chieti, Samuele inizia a giocare a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

basket - serie

