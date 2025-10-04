Basket serie B Samuele Miccoli è ufficialmente uno Squalo
L’Oleggio Magic Basket dà con entusiasmo il benvenuto a Samuele Miccoli, a tutti gli effetti uno Squalo (presente più volte anche durante l’anno passato a sostenere i compagni durante la ripresa dall’infortunio).Playguardia classe 2006, nato a Chieti e di Chieti, Samuele inizia a giocare a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
IL GRUPPO AMADORI DIVENTA “OFFICIAL PROTEIN PARTNER” DI LEGA BASKET SERIE A E LANCIA IL VODCAST SU SPORT E ALIMENTAZIONE CON CARLTON MYERS, PIERLUIGI PARDO E I CAMPIONI DEL PARQUET L’annuncio in occasione della - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a #BeActive, l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione https://legabasket.it/news/1 - X Vai su X
Serie B Nazionale: domani per la terza giornata trasferta durissima al PalaMacchia. Il Consorzio Leonardo sorride: Tiberti c’è. L’ala rientra contro la Pallacanestro Livorno - Terza giornata alle porte ed é già tempo di primo derby toscano per il Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata. Scrive sport.quotidiano.net
Serie B - Il Valdiceppo Basket inizia con una pesante sconfitta interna - È Ciribeni a sbloccare la sfida dalla lunga distanza, mentre la risposta della Sicoma porta ... Secondo pianetabasket.com