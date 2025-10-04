Basket Serie B femminile La Fides comincia l’avventura da Terni Il via è alle 18 Il vice coach Ferrini | E’ una partita alla nostra portata
"È la prima di tante battaglie, siamo pronte a scrivere la prima pagina di una nuova avventura". Così sui social il Costone Fides 1904 ha presentato la prima giornata di campionato dell’Oleificio Toscani nel campionato di Serie B femminile. Alle 18, al PalaDiVittorio di Terni va in scena la sfida tra Pink Basket e Costone, Fazzino di Orvieto e Corsaro di Corciano (Pg) gli arbitri che dirigeranno l’incontro. Per il team senese c’è da mettere in campo e confermare le ben auguranti premesse di precampionato e, al tempo stesso, lasciarsi alle spalle la delusione per l’epilogo della final four di Coppa Toscana ospitata al PalaOrlandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
IL GRUPPO AMADORI DIVENTA “OFFICIAL PROTEIN PARTNER” DI LEGA BASKET SERIE A E LANCIA IL VODCAST SU SPORT E ALIMENTAZIONE CON CARLTON MYERS, PIERLUIGI PARDO E I CAMPIONI DEL PARQUET L’annuncio in occasione della - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a #BeActive, l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione https://legabasket.it/news/1 - X Vai su X
Basket Serie B femminile. La Fides comincia l’avventura da Terni. Il via è alle 18. Il vice coach Ferrini: "E’ una partita alla nostra portata» - "È la prima di tante battaglie, siamo pronte a scrivere la prima pagina di una nuova avventura". sport.quotidiano.net scrive
Basket B femminile, Ren Auto: esordio in trasferta con il Fiore Valdarda - Il coach: 'Avversario considerato tra quelli che puntano in alto in classifica' ... altarimini.it scrive