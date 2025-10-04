Basket Serie B femminile La Fides comincia l’avventura da Terni Il via è alle 18 Il vice coach Ferrini | E’ una partita alla nostra portata

"È la prima di tante battaglie, siamo pronte a scrivere la prima pagina di una nuova avventura". Così sui social il Costone Fides 1904 ha presentato la prima giornata di campionato dell’Oleificio Toscani nel campionato di Serie B femminile. Alle 18, al PalaDiVittorio di Terni va in scena la sfida tra Pink Basket e Costone, Fazzino di Orvieto e Corsaro di Corciano (Pg) gli arbitri che dirigeranno l’incontro. Per il team senese c’è da mettere in campo e confermare le ben auguranti premesse di precampionato e, al tempo stesso, lasciarsi alle spalle la delusione per l’epilogo della final four di Coppa Toscana ospitata al PalaOrlandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

